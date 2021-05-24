В Україні дев'ятий тиждень поспіль поліпшуються епідемічні показники щодо коронавірусу, - Шмигаль
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на нараді з президентом Володимиром Зеленським.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, сьогодні зайнято 19,4 тис. ліжок, що майже вдвічі менше, ніж під час піку захворюваності. Планомірно зменшується кількість активних хворих - нині хворіють 176 тис. осіб.
"Уся Україна перебуває у "жовтій" зоні. У Донецькій області є незначне перевищення відсотка від епідпорогу, однак усі інші показники залишаються в нормі", – зазначив очільник уряду.
Президенту доповіли, що в країні проведено вже 1 054 139 щеплень проти COVID-19. Понад 978 тис. осіб отримали першу дозу, і майже 76 тис. – закінчили вакцинацію другою дозою.
Прем’єр-міністр також поінформував Президента про виплату 8 тис. грн допомоги ФОПам і працівникам малих підприємств, діяльність яких постраждала від запровадження карантинних обмежень у квітні цього року. Вже виплачено 1,4 млрд грн, виплатами охоплено 175 тис. осіб.
Президент Зеленський дав доручення визначити чіткі терміни виплати фінансової допомоги у зв’язку з карантином, а також виплати лікарняних та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.
Глава держави поцікавився процесом підготовки "паспортів вакцинації". Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що попередньо заплановано запустити їх з 1 липня, синхронізувавши це з відповідними процесами у Європейському Союзі.
Крім того, Президенту доповіли про ситуацію з направленням гуманітарної допомоги Індії для боротьби з тяжкими наслідками пандемії COVID-19. Завдяки спільним зусиллям Міністерства закордонних справ і Міністерства внутрішніх справ цього тижня в Індію буде направлений гуманітарний вантаж з кисневими концентраторами та апаратами ШВЛ.