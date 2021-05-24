ЄС може призупинити польоти над Білоруссю та заборонити "Білавіа" приземлятися в аеропортах Євросоюзу, - Bloomberg

Європейський Союз розгляне можливість додаткових санкцій проти адміністрації "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі. Серед них можлива заборона польотів над Білоруссю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Можливі заходи під час зустрічі лідерів ЄС можуть включати санкції проти фізичних та юридичних осіб, припинення всіх польотів авіакомпаніями ЄС над Білоруссю, заборону мінському авіаперевізнику "Білавіа" приземлятися в аеропортах ЄС і призупинення всього транзиту, включно з наземними перевезеннями, між Білоруссю та ЄС.

Зазначається, що ці кроки будуть доповнювати пакет санкцій, над яким Брюссель уже працював і який мав намір представити наступного місяця.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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