Дубінський привітав Шевченка з виключенням зі "СН": "Вітаю зі змитим брудом з підошов"

Виключений раніше з фракції "Слуга народу" депутат ВР Олександр Дубінський привітав свого колегу Євгена Шевченка з тим, що той пройшов такий же шлях.

Шевченко і Дубінський обмінялися люб'язностями в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вітаю зі змитим брудом з підошов. Але є питання. У твоїй колишній фракції кажуть, ти домовився з Єрмаком робити партію Південного Сходу на противагу ОПЗЖ. Це правда?" - написав Дубінський.

"Брешуть, собаки", - відповів Шевченко.

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Раніше депутатська фракція "Слуга народу" виключила зі свого складу народного депутата Євгена Шевченка. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що особисті позиції Шевченка "йшли врозріз з позицією не просто партії, а й держави в цілому".

Нардеп Шевченко заявив, що радий виключенню з лав "слуг народу". Він пообіцяв "збирати навколо себе колишніх беркутівців і боротися з націоналістами".

Як повідомлялося, народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі. 23 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" було ухвалено рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата Євгена Шевченка в складі фракції.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Водночас "слуга народу" Євген Шевченко порадів затриманню білоруського опозиційного блогера.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.