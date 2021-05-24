Новий злочин білоруського режиму не означає, що шпигуни РФ в українській владі не повинні бути покарані за зливання спецоперації щодо "вагнерівців", - Порошенко
Про це заявив лідер "Європейської Солідарності", п'ятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Слід запровадити персональні санкції проти натхненників і виконавців злочину із викрадення людини; припинити авіаційні польоти над територією Білорусі; встановити заборону на польоти літаків авіакомпанії "Белавіа" в аеропорти України; слід негайно припинити імпорт білоруської електроенергії в Україну; посилити роботу українських спецслужб для нейтралізації загроз для життя і здоров’я опонентів білоруської тиранії, які знайшли притулок в Україні", - підкреслив Порошенко.
Лідер "ЄС" закликає Європейський Союз, США, інших партнерів України до аналогічних санкцій проти Білорусі, а українську владу - негайно ввести ці санкції, а в подальшому синхронізувати їх з міжнародними.
Порошенко рішуче засуджує варварські методи боротьби режиму Лукашенка з демократичною опозицією.
"Роман Протасевич, як і інші політичні в‘язні, мають бути негайно і безумовно звільнені. Повинні бути забезпечені права білоруської опозиції. Ще в серпні минулого року я наголошував, що лише через проведення нових президентських виборів відповідно до високих стандартів ОБСЄ Білорусь може повернутися на шлях стабільного демократичного розвитку. Тепер же очевидно, що сам Лукашенко у таких виборах участі брати вже не може", - зазначив п'ятий президент.
Порошенко підкреслив, що новий злочин білоруського режиму аж ніяк не означає, що російські шпигуни в українській владі не повинні бути покарані за зливання росіянам секретної інформації про спецоперацію із затримання найманців російської приватної армії Вагнера.
"Так само як і за зрив самої операції, яку українські контррозвідники реалізовували спільно із спецслужбами однієї з провідних країн НАТО. Не треба плутати грішне з праведним. Лукашенко незаконно затримав опозиціонера, а українська спецоперація мала на меті притягнення до відповідальності десятків російських військових злочинців, які вбивали людей в Україні та інших країнах світу. Тому недоречними є будь-які паралелі між зірваною операцією наших спецслужб, яка мала на меті захищати Україну від російської агресії, і викраденням опозиціонера за завданням білоруського диктатора", - підсумував лідер" ЄС ".