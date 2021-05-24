Конкурс на посаду керівника САП планують завершити до кінця літа
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Конкурс на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, в межах якого мають обрати нового керівника САП, планують завершити до кінця літа.
Про це на брифінгу в понеділок, 24 травня, повідомила голова комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП Катерина Коваль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лівий берег.
"Ми починаємо третій етап, склали графік співбесід. Попередньо ми плануємо десь до кінця літа, я думаю", - сказала вона.
20 січня 2021 року в САП було оголошено конкурс на зайняття вакантних посад заступника Генерального прокурора - керівника САП; заступника керівника САП і начальника одного з відділів.
Посада керівника САП є вакантною із серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький.
Нині обов'язки антикорупційного прокурора виконує Максим Грищук.