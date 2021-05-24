Львів відмовився від закупівлі білоруських автобусів: ми ніколи не будемо співпрацювати з режимами, - Садовий

Немає сенсу розвивати демократію і говорити про високе, поки такі люди, як Лукашенко і Путін, вільно займаються тероризмом.

Про це на своїй сторінці в "Фейсбуці" написав мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Самопроголошений президент Білорусі підписав собі вирок. Я хочу, щоб це сприймалось саме так. Весь цивілізований світ має відповісти на викрадення людини не просто "занепокоєнням", а жорсткими санкціями проти диктатора. Бо немає сенсу розвивати демократію і говорити про високе, поки такі люди, як Лукашенко і Путін, вільно займаються тероризмом. Цьогоріч Львів відмовився від закупівлі білоруських автобусів тому, що ми вільне місто і ніколи не будемо співпрацювати з режимами. Так сьогодні має зробити кожен. Тільки об’єднавшись, можемо захистити людей, які мають право на свободу", - заявив Садовий.

Також читайте: Литва не пропускатиме рейси, які планують перетнути повітряний простір Білорусі, - прем'єрка Шимоніте

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна досі не запровадила санкції проти підсанкційного в ЄС білоруського олігарха Вороб'я, який співпрацює з Козаком і Медведчуком, - журналіст Ткач

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.