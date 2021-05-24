Львів відмовився від закупівлі білоруських автобусів: ми ніколи не будемо співпрацювати з режимами, - Садовий
Про це на своїй сторінці в "Фейсбуці" написав мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.
"Самопроголошений президент Білорусі підписав собі вирок. Я хочу, щоб це сприймалось саме так. Весь цивілізований світ має відповісти на викрадення людини не просто "занепокоєнням", а жорсткими санкціями проти диктатора. Бо немає сенсу розвивати демократію і говорити про високе, поки такі люди, як Лукашенко і Путін, вільно займаються тероризмом. Цьогоріч Львів відмовився від закупівлі білоруських автобусів тому, що ми вільне місто і ніколи не будемо співпрацювати з режимами. Так сьогодні має зробити кожен. Тільки об’єднавшись, можемо захистити людей, які мають право на свободу", - заявив Садовий.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.