Голика призначили віцепрезидентом УАФ: Опікуватиметься розвитком інфраструктури футболу

В Українській асоціації футболу призначили трьох нових віцепрезидентів. Ними стали Олексій Михайличенко, Василь Орлецький і Юрій Голик.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Terrikon.

За даними журналіста телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігоря Бурбаса, Михайличенко відповідатиме за олімпійські ігри. Орлецький - за реструктуризацію масового футболу.

У той же час, Юрій Голик, як віцепрезидент УАФ, опікуватиметься розвитком інфраструктури футболу в рамках президентської програми "Велике будівництво".

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