Зустріч Байдена і Путіна, найімовірніше, відбудеться в Женеві, - ЗМІ

Зустріч президентів США та РФ Джо Байдена і Володимира Путіна, найімовірніше, відбудеться в Женеві (Швейцарія).

Про це повідомляє в понеділок телеканал NBC із посиланням на джерела в американській адміністрації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Женева, Швейцарія, є найбільш імовірним місцем проведення потенційної зустрічі між Байденом і Путіним, заявляють (телеканалу - ред.) чотири джерела в адміністрації", - йдеться в повідомленні NBC.

На початку травня Байден заявляв, що він очікує зустрічі з Путіним, коли відправиться до Європи в середині червня для зустрічей із лідерами НАТО, на саміт G7 і переговори США-ЄС.

Раніше спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович повідомив, що США погоджує з Офісом Президента український порядок денний на переговорах Байдена з Путіним.