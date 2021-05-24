Новини

Зустріч Байдена і Путіна, найімовірніше, відбудеться в Женеві, - ЗМІ

2 31044
Зустріч Байдена і Путіна, найімовірніше, відбудеться в Женеві, - ЗМІ
Зустріч президентів США та РФ Джо Байдена і Володимира Путіна, найімовірніше, відбудеться в Женеві (Швейцарія).

Про це повідомляє в понеділок телеканал NBC із посиланням на джерела в американській адміністрації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Женева, Швейцарія, є найбільш імовірним місцем проведення потенційної зустрічі між Байденом і Путіним, заявляють (телеканалу - ред.) чотири джерела в адміністрації", - йдеться в повідомленні NBC.

На початку травня Байден заявляв, що він очікує зустрічі з Путіним, коли відправиться до Європи в середині червня для зустрічей із лідерами НАТО, на саміт G7 і переговори США-ЄС.

Раніше спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович повідомив, що США погоджує з Офісом Президента український порядок денний на переговорах Байдена з Путіним.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Толык
    у нас тоже такие были и есть, например - якщо куля в лоб, значить куля в лоб
  • v. rudik
    Это между прочим было через год после Грузии.
  • PREDATOR PREDATOR
    Демократи будуть знову перезавантажувати стосунки.А наші політологи,будуть з цього робити велику перемогу.І вішати локшину на вуха глядачам.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини