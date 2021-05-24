Євросоюз викликав посла Білорусі у зв'язку з інцидентом з літаком Ryanair і затриманням Протасевича

На прохання Високого представника Жосепа Борреля генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно викликав посла Республіки Білорусь в Європейському союзі Олександра Міхневича у зв'язку з примусовою посадкою цивільного літака Ryanair 23 травня в Мінську і затриманням опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті Європейської служби зовнішніх дій (EEAS), передає Цензор.НЕТ.

"Генсек Санніно передав позицію ЄС про те, що обурливі дії білоруської влади є ще однією кричущою спробою заглушити всі голоси опозиції в країні, і зажадав негайного звільнення пана Протасевича", - сказано в заяві.

Також повідомляється, що "вчорашній неприйнятний вчинок" буде розглянуто на нинішньому засіданні Ради Європи. ЄС розгляне наслідки цих дій, включно з можливими заходами проти причетних до інциденту.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.