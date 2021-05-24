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Серед льотчиків, які в окупованому Криму катапультувалися зі Су-30СМ, що стояв на землі, виявився дезертир зі ЗСУ Сергій Додух. ФОТО

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Серед льотчиків, які в окупованому Криму катапультувалися зі Су-30СМ, що стояв на землі, виявився дезертир зі ЗСУ Сергій Додух. ФОТО
Льотчики окупаційних сил РФ в Криму 22 травня катапультувалися зі Су-30СМ, що стояв на землі. Один з них - дезертир Додух Сергій Вікторович.

Про це в Facebook написав російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич, передає Цензор.НЕТ.

"Повертаючись до недавнього події несанкціонованого катапультування на Су-30СМ двох льотчиків на кримському аеродромі Саки 21 травня. Звертаю вашу увагу на дуже цікавий нюанс: другий льотчик, майор Додух С.В. (на фото він справа) - в минулому льотчик Су-25 ВПС Україна (з авіабази Кульбакіно в Миколаєві), зробив декілька бойових вильотів в зоні АТО, літаючи веденим. За відгуками колег - хороший льотчик, міцний і спокійний хлопець з твердою рукою. Після закінчення активних дій української авіації в зоні АТО написав рапорт на звільнення. Його звільнили, і він повернувся в Саки, звідки був родом. І ось тепер він таким чином сплив ... Літає у ВКС Росії на катапульті недалеко від рідної домівки", - розповів експерт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму два льотчики катапультувалися із Су-30СМ, що стояв на землі

Разом з тим, Лукашевич неточно вказав дані про службу Додуха у ЗСУ - з 2017 року він розшукується як дезертир.

Серед льотчиків, які в окупованому Криму катапультувалися зі Су-30СМ, що стояв на землі, виявився дезертир зі ЗСУ Сергій Додух 01
Серед льотчиків, які в окупованому Криму катапультувалися зі Су-30СМ, що стояв на землі, виявився дезертир зі ЗСУ Сергій Додух 02
Серед льотчиків, які в окупованому Криму катапультувалися зі Су-30СМ, що стояв на землі, виявився дезертир зі ЗСУ Сергій Додух 03

Нагадаємо, в окупованому Криму два льотчики катапультувалися зі Су-30СМ, який стояв на землі.

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Топ коментарі

  • Eutectic
    Він приягу Україні давав. Від присяги не звільняються Среди катапультировавшихся из стоящего на земле Су-30СМ летчиков в оккупированном Крыму оказался дезертир из ВСУ Сергей Додух - Цензор.НЕТ 6096
  • Светлана Велик
    Коллаборант он. Перешел на службу к врагу. Раньше за такое только расстрел, а сейчас дезертир, понять и простить.
  • Русский Алкаш
    Не увольнялся он. Ушел в отпуск летом-осенью 2014 года (точно не помню) и не вернулся. Наверное комбриг Саша Дьякив прикрывал долго дезертирство.
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