Корнієнко про виключення Шевченка з фракції "Слуга народу": "Поставив під загрозу відносини України з міжнародними партнерами"
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова партії Олександр Корнієнко.
"Своїми діями пан Шевченко поставив під загрозу відносини України із міжнародними партнерами, а також завдав шкоди міжнародному іміджу України як передбачуваного партнера із послідовною політикою, що керується демократичними європейськими цінностями", – заявив парламентарій.
За словами Корнієнка,окрім висловлення власної політичної позиції він дозволяв собі заяви у сфері зовнішньої політики, неузгоджені ні з Президентом України, ні з Міністерством закордонних справ.
Очільник партії "Слуга Народу" нагадав депутатам, що партія поважає право на власну політичну позицію, але вона не може суперечити основним засадам політики партії і президента, тим більше виправдовувати дії, які дискредитують політичну силу та главу держави.
Водночас у випадку із Євгеном Шевченком партія не може вплинути на його подальшу діяльність у парламенті.
"У фракції "Слуга Народу" він з’явився завдяки тому, що за нього проголосували люди. Звісно, ми не можемо примусити його піти з парламенту, бо він мажоритарник. До слова, ми свідомо виступаємо за скасування мажоритарки. Думаю, що наступні вибори до Верховної Ради мають пройти за пропорційною системою, це буде страховкою від політичної корупції", – підсумував Корнієнко.
Раніше депутатська фракція "Слуга народу" виключила зі свого складу народного депутата Євгена Шевченка. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що особисті позиції Шевченка "йшли врозріз з позицією не просто партії, а й держави в цілому".
Нардеп Шевченко заявив, що радий виключенню з лав "слуг народу". Він пообіцяв "збирати навколо себе колишніх беркутівців і боротися з націоналістами".
Як повідомлялося, народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі. 23 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" було ухвалено рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата Євгена Шевченка в складі фракції.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Водночас "слуга народу" Євген Шевченко порадів затриманню білоруського опозиційного блогера.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.