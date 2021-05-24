Дитячі табори цього літа працюватимуть за минулорічними правилами, - Ляшко

Дитячі оздоровчі табори в літній сезон 2021 року працюватимуть за тими ж правилами, які діяли торік.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дитячі табори працюватимуть, постанова, яка регулює оздоровчий процес, залишається чинною, залишаються правила 2020 року", - сказав він журналістам у понеділок.

При цьому Ляшко уточнив, що в 2020 році дитячі оздоровчі табори працювали в "більш складній епідобстановці".

"Торік обстановка була складнішою, було більше "червоних" зон, де можна організовувати табори і звідки можна привозити дітей. У поточному році ситуація стабільна", - сказав він.

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