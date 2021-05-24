Земельна реформа збільшить ВВП України на 1,5%, - радник глави ОП Милованов
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов.
"З моєї точки зору, реформа повільна і обрізана. Економічний розвиток буде повільнішим. Але він все одно буде. За нашими розрахунками (Київської школи економіки), навіть такий варіант реформи в наступні роки це додасть приблизно 2 млрд дол. Тобто близько 1,5% ВВП", - заявив Милованов.
Радник глави ОП зазначив, що "дуже позитивно" дивиться на "цю історію" і сподівається, що все буде добре.
Також він зазначив, що потрібно буде пильно стежити за тим, щоб при запуску земельної реформи не було рейдерства та інших зловживань. Але, на думку радника глави ОП, обмеження купівлі в одні руки 100 тис. га сільськогосподарської землі допоможе правоохоронцям своєчасно реагувати на можливі зловживання.