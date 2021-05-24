Окупанти з початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.
Так, поблизу населених пунктів Авдіївка і Невельське найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру.
Біля Водяного противник здійснив обстріл з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
У передмісті селища Південне ворог використовував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання і інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1,5 гектари території і передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.