Окупанти з початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби 4 рази відкривали вогонь, втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, поблизу населених пунктів Авдіївка і Невельське найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру.

Біля Водяного противник здійснив обстріл з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

У передмісті селища Південне ворог використовував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

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На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання і інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1,5 гектари території і передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.