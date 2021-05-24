МОЗ веде переговори про перенесення термінів поставки COVID-вакцин з осені на літо, - Ляшко

На сьогодні Міністерство охорони здоров'я України веде переговори про перенесення термінів поставки вакцин від коронавірусу в Україну з осені на літо.

Про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю LB, передає Цензор.НЕТ.

"Ми готуємося до того, щоб відкрити більше центрів вакцинації. Але вони відкриються, коли буде більше вакцин. Тому мої перші кроки на посаді, які я вже почав робити - переглянув всі контракти і поставки вакцин. І закупівельні організації зараз ще підготують аналітику, що і коли буде поставлено в Україну. Також я вже почав процес переговорів про перенесення поставок з четвертого кварталу 2021 року на літні місяці. Плюс ведуться переговори з компаніями, з якими раніше активних переговорів не було, про пріоритетність поставок влітку", - розповів Ляшко.

Він також зазначив, що поставив собі амбітну мету - повністю вакцинувати за літо 5 мільйонів українців. Або ж зробити 10 мільйонів доз.

"Тому я не буду робити ніяких заяв, а буду показувати роботу своїми діями. Через 100 днів моєї роботи буду виходити на пресбрифінг, прийду на засідання фракції - і буде прийматися рішення, чи виконав я обіцяне і чи працюю далі. Я не тримаюся за крісло , я серйозно говорю, що прийшов виконати поставлену мету - змінити систему охорони здоров'я і поліпшити здоров'я українців", - зазначив Ляшко.

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