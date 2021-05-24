Білорусь стверджує, що про замінування рейсу з Протасевичем нібито повідомили "солдати ХАМАС"

Влада Білорусі наполягає, що екіпаж Ryanair сам вирішив посадити літак саме в Мінську, а не летіти до Києва, Львова, Варшави чи Вільнюса.

Про це журналістам заявив директор департаменту з авіації міністерства транспорту і комунікацій Білорусі Артем Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він процитував нібито зміст послання: "Ми, солдати ХАМАС, вимагаємо, щоб Ізраїль припинив вогонь у Секторі Гази. Ми вимагаємо, щоб Європейський Союз відмовився від підтримки Ізраїлю в цій війні. Відомо, що учасники "Делфі економік форум" повертаються додому рейсом ОР-4978. У цей літак закладена бомба. Якщо ви не виконаєте наші вимоги, бомба вибухне 23 травня над Вільнюсом".

За словами Сікорського, лист надійшов на електронну пошту аеропорту "Мінськ" з сервісу protonmail англійською мовою.

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Інформація, заявив він, відразу була доведена екіпажу, "він міг повернутися до Львова, Києва, сісти в Варшаві або летіти до Вільнюса, але сам ухвалив рішення сісти в Мінську".

За словами Сікорського, командиром екіпажу було прийнято правильне і сміливе рішення. "Ми сьогодні висловили подяку компанії Ryanair за правильні дії в цій ситуації", - сказав він.

Раніше компанія Ryanair заявила, що на борту літака були "співробітники КДБ", які зійшли в Мінську, і назвала те, що трапилося "державним викраденням літака, державним піратством".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.