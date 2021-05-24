Зеленський: Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі президента, це рішення було ухвалено на нараді, що відбулася під головуванням очільника держави. У нараді взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, голова МЗС Дмитро Кулеба, глава МВС Арсен Аваков та інші особи.

Учасники наради проаналізували події навколо пасажирського літака компанії Ryanair, який 23 травня здійснив вимушену посадку в аеропорту Мінська.

"З огляду на ситуацію, що склалася, президент доручив уряду опрацювати рішення про припинення прямого авіасполучення між Україною і Республікою Білорусь і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України і в нашу країну", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.