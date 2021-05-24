У Києві перевірили якість ДП і бензину на семи найбільших АЗС: Порушення виявили у паливі MOTTO і SUNOIL

У Києві презентували результати міжнародного дослідження якості палива реалізованого мережевими АЗС столиці та області.

Аналіз проб провела лабораторія "Інспекторат Україна" - підрозділ міжнародного Bureau Veritas, член Міжнародної федерації незалежних інспекційних агентств (IFIA).

Про це повідомляє УНІАН. Цензор.НЕТ.

У дослідженні взяли участь 7 АЗС: ОККО, БРСМ, SOCAR, MOTTO, Авантаж 7, WOG, SUNOIL. Проби дизпалива і бензину "А-95" брали фахівці компанії SGS - світового лідера у сфері інспекційних послуг, експертизи, випробувань і сертифікації.

Як повідомив виконавчий директор Міжнародної академії стандартизації Олег Цільвік, проблеми з якістю палива зафіксовані у двох з семи АЗС: MOTTO і SUNOIL.

Зокрема, вміст сірки в бензині MOTTO у 2 рази перевищує норму (10 мг на літр), на SUNOIL - на 20%. Кількість сірки в ДП MOTTO в 30 разів перевищує норму, в SUNOIL - в 15%. Вміст кисню при нормі до 2,7% в МОТТО - 12,7%, в SUNOIL - 6,24%.

У паливі МОТТО також виявлено 1,44% вмісту бензолу при нормі до 1%. Обидві мережі також допустили порушення по одиницях октанового числа: під виглядом бензину марки 95 МОТТО продають бензин 92, SUNOIL - 93,9.

"Це суттєві порушення, які знижують якісні характеристики нафтопродуктів. Особливо в ситуації з МОТТО, коли кількість метанолу у них 16,5% при тому, що в паспортах сучасних автомобілів зазначено: вміст спирту не може перевищувати 10%. Інакше виробник має право зняти авто з гарантійних зобов'язань", - сказав Олег Цільвік.

Згідно з дослідженням, зразки палива ОККО, БРСМ, SOCAR, Авантаж 7 і WOG відповідають стандартам якості. У жодному зразку не виявлено заборонених добавок.

"Була інформація в ЗМІ про вміст в окремих продавців монометиланіліну. У жодному з семи зразків, навіть у сфальсифікованих нафтопродуктах, ми таку присадку не знайшли. На мій погляд, ця була маніпуляція", - додав Олег Цільвік.