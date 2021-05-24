Прем'єр Греції Міцотакіс обіцяє Білорусі серйозні наслідки через захоплення літака

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс виступає за серйозні наслідки для Білорусі через примусову посадку літака компанії Ryanair, що летів з Афін, на борту якого перебував засновник каналу Nexta Роман Протасевич.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Європейські лідери мають домовитися на саміті ЄС, що будуть чіткі і серйозні наслідки, які Білорусі не залишать місця для сумніву в нашій єдності і рішучості", - сказав Міцотакіс.

За його словами, примусова посадка літака під супроводом винищувача для затримання політичних опонентів є неприйнятною.

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"Примусова посадка пасажирського літака з метою незаконного затримання політичного опонента і журналіста є абсолютно неприйнятною і з такими діями не можна миритися", - зазначив він.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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