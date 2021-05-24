Прем'єр Греції Міцотакіс обіцяє Білорусі серйозні наслідки через захоплення літака
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Європейські лідери мають домовитися на саміті ЄС, що будуть чіткі і серйозні наслідки, які Білорусі не залишать місця для сумніву в нашій єдності і рішучості", - сказав Міцотакіс.
За його словами, примусова посадка літака під супроводом винищувача для затримання політичних опонентів є неприйнятною.
"Примусова посадка пасажирського літака з метою незаконного затримання політичного опонента і журналіста є абсолютно неприйнятною і з такими діями не можна миритися", - зазначив він.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.