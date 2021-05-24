Проросійську ботоферму "накрили" в Черкасах
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Боти поширювали неправдиву інформацію про Україну і дискредитували українську владу.
Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
"Житель міста Черкаси продавав анонімні IP-адреси своїм клієнтам, серед яких були проросійськи налаштовані громадяни й агітатори, які поширювали дезінформацію, створювали негативні настрої в суспільстві і дискредитували українську владу", - сказано в повідомленні.
На роботі у фігуранта провели обшук, вилучили комп'ютерну техніку, понад 400 одночасно працюючих сім-карт і телекомунікаційне обладнання.
У справі призначено експертизи, слідство триває.
Чоловікові можуть повідомити про підозру в закликах до повалення конституційного ладу. У такому випадку йому може загрожувати до 3 років за ґратами.