Данілов: Усі українські авіарейси будуть спрямовані в обхід повітряного простору Білорусі
Про це секретар РНБО України Олексій Данілов заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"З огляду на рівень небезпеки та нахабства викликів демократичним цінностям, які створює своєю діяльністю влада Білорусі в безпосередній близькості до кордонів України, президент Володимир Зеленський ініціював рішення про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправлення всіх авіарейсів в обхід її повітряного простору. Глава держави доручив уряду опрацювати відповідне питання", - сказав секретар РНБО.
Секретар РНБО наголосив, що "затримання 23 травня білоруського опозиційного журналіста в Мінську - це відкритий виклик всьому демократичному світу, нахабне нехтування міжнародними нормами і правилами".
Раніше в понеділок президент України Володимир Зеленський доручив українському уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю з огляду на події, що відбулися в аеропорту Мінська 23 травня.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль збирає у вівторок, 25 травня, позачергове засідання уряду для розгляду питання про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.