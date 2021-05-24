ICAO скликала термінове засідання через інцидент з літаком Ryanair у Білорусі
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Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) в четвер, 27 травня, збереться на засідання через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair у Білорусі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Глава Ради ICAO призначив термінове засідання 36 дипломатичних представників Ради ICAO на 27 травня з приводу інциденту, який стався під час польоту авіакомпанії Ryanair FR4978 в повітряному просторі Білорусі 23 травня 2021 року", - сказано в повідомленні.
До цього низка країн закликали ICAO заборонити польоти в повітряному просторі Білорусі, проте в організації заявили, що такі повноваження не можуть покладатися на Секретаріат ICAO відповідно до Чиказької конвенції.