Протасевич і його супутниця мають бути негайно звільнені, - МЗС Німеччини

Міністерство закордонних справ Німеччини вимагає від Білорусі звільнити журналіста Романа Протасевича і його супутницю, які були незаконно затримані після примусової посадки літака компанії "Ryanair" в Мінську.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нам потрібна ясність щодо того, що насправді сталося вчора на борту і на землі. Також нам потрібна ясність щодо самопочуття Романа Протасевича і його супутниці, які повинні бути негайно звільнені. Тому сьогодні ввечері ми викликали посла Білорусі в МЗС", - глава МЗС Гайко Маас у мікроблозі Твіттер. Версія посадки літака надана білоруським режимом названа "дивною і такою, що не заслуговує на довіру"

Також Маас заявив, що на думку Берліна інцидент з літаком "не може залишатися без наслідків".

"Глави держав і урядів ЄС обговорять наслідки на сьогоднішньому неформальному саміті", - зазначив міністр.

Також читайте: Євросоюз викликав посла Білорусі у зв'язку з інцидентом з літаком Ryanair і затриманням Протасевича

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.