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Протасевич і його супутниця мають бути негайно звільнені, - МЗС Німеччини

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Протасевич і його супутниця мають бути негайно звільнені, - МЗС Німеччини
Міністерство закордонних справ Німеччини вимагає від Білорусі звільнити журналіста Романа Протасевича і його супутницю, які були незаконно затримані після примусової посадки літака компанії "Ryanair" в Мінську.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нам потрібна ясність щодо того, що насправді сталося вчора на борту і на землі. Також нам потрібна ясність щодо самопочуття  Романа Протасевича і його супутниці, які повинні бути негайно звільнені. Тому сьогодні ввечері ми викликали посла Білорусі в МЗС", - глава МЗС Гайко Маас у мікроблозі Твіттер. Версія посадки літака надана білоруським режимом названа "дивною і такою, що не заслуговує на довіру"

Також Маас заявив, що на думку Берліна інцидент з літаком "не може залишатися без наслідків".

"Глави держав і урядів ЄС обговорять наслідки на сьогоднішньому неформальному саміті", - зазначив міністр.

Також читайте: Євросоюз викликав посла Білорусі у зв'язку з інцидентом з літаком Ryanair і затриманням Протасевича

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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Топ коментарі

  • andriy shevchenko 35d270e5
    надо быстрее СП-2 строить
    Это поможет !!!!!!!
  • Ivan Kot
    ой ну прям ржунимагу от взволнованности
  • Oleksiy Tym
    "которые должны быть немедленно освобождены." - какое-то заявление не полное. А где "Если не будут освобождены в в течении часа то в течении следующего конфискуем все активы и разорвем все контракты" (или на подобие )
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