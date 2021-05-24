ХАМАС заявляє, що не повідомляв про бомбу на борту літака з Протасевичем

Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має ніякого стосунку до інциденту з літаком ірландської компанії Ryanair.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не вдаємося до таких методів, це можуть бути дії підозрілих третіх сторін, які прагнуть демонізувати ХАМАС і перешкодити світовим симпатіями до нашого палестинського народу і його законного опору", - сказав представник ХАМАС.

Раніше влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем, який летів за маршрутом "Афіни-Франкфурт", нібито через те, що отримала електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС".

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.