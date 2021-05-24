Порошенко спростовує опубліковані Bihus.Info звинувачення в потуранні Медведчуку

Петро Порошенко категорично відкидає оприлюднені в програмі Bihus.Info повідомлення про те, що він нібито був готовий обміняти так звану "трубу Медведчука" на Севморзавод в окупованому Севастополі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби партії "Європейська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

"Петро Порошенко не розмовляв з Віктором Медведчуком на ті теми, на які говорять чужі голоси в програмах на ютуб-каналі Дениса Бігус від 17 травня і 24 травня 2021 року", - сказано в повідомленні.

У прес-службі партії стверджують, що джерелом для журналістів став "злив з Офісу Президента".

"Постійні спроби нав’язати суспільству думку про нібито зв’язок Медведчука з Порошенком – чорний піар, який координується командою Зеленського. Мета - дискредитувати головну проєвропейську опозиційну силу. Аналіз висловлювань спікерів Офісу президента, "Слуг народу" і пулу експертів та блогерів Банкової не залишає ніяких сумнівів, що насправді Зеленський бореться з Порошенком, а не з Медведчуком і Путіним", стверджують у "Європейській Солідарності".

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У пресслужбі підкреслили, що Порошенко неодноразово докладно розповідав, як використовував статус Медведчука в як неформального представника Путіна з питань звільнення заручників.

І нагадали, що справа проти Медведчука за статтею про держзраду була відкрита в лютому 2019 року тодішнім генеральним прокурором Юрієм Луценком.

"Саме під час дострокових парламентських виборів, ініційованих Зеленським у 2019 році, Медведчук повернувся у велику політику. І тільки зростання рейтингу ОПЗЖ, який майже наздогнав "Слуг", вивів Зеленського з летаргії, в якій він майже два роки пасивно спостерігав за активністю п'ятої колони", - підсумували в "Європейській Солідарності".

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info опублікували другу частину "прослуховування" розмов Віктора Медведчука. Їх розслідування присвячене тому, яким чином у руках кума Путіна опинилася ділянка українського нафтопроводу.