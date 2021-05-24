Лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів ЄС
Про це йдеться в рішенні саміту ЄС, оприлюдненому речником президента Європейської ради Шарля Мішеля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Європейська рада засудила затримання в Мінську співзасновника опозиційних білоруських Telegram-каналів Романа Протасевича та його дівчини, громадянки Росії Софії Сапеги. Лідери ЄС закликали негайно їх звільнити й гарантувати їм свободу пересування.
Крім того, Європейська рада звернулася до Ради ЄС із проханням підготувати додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до затримання Проташевича й Сапеги.
Лідери ЄС також ухвалили політичне рішення "закликати всіх авіаперевізників, що базуються в ЄС, уникати прольоту над Білоруссю", а також, через Раду ЄС, "заборонити проліт над ЄС білоруським авіакомпаніям й заборонити доступ до аеропортів у ЄС рейсам, якими оперують ці авіакомпанії".
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Глава компанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту літака були "співробітники КДБ" і назвав інцидент "державним викраденням літака, державним піратством".
Влада Білорусі заявили, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що отримала електронною поштою повідомлення про бомбу на борту лайнера, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком ірландської компанії Ryanair.