Лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів ЄС

Лідери 27 країн-членів Європейського Союзу на саміті у понеділок, 24 травня, ухвалили політичне рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в ЄС і закликали авіакомпанії своїх країн не літати над Білоруссю.

Про це йдеться в рішенні саміту ЄС, оприлюдненому речником президента Європейської ради Шарля Мішеля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Європейська рада засудила затримання в Мінську співзасновника опозиційних білоруських Telegram-каналів Романа Протасевича та його дівчини, громадянки Росії Софії Сапеги. Лідери ЄС закликали негайно їх звільнити й гарантувати їм свободу пересування.

Крім того, Європейська рада звернулася до Ради ЄС із проханням підготувати додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до затримання Проташевича й Сапеги.

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Лідери ЄС також ухвалили політичне рішення "закликати всіх авіаперевізників, що базуються в ЄС, уникати прольоту над Білоруссю", а також, через Раду ЄС, "заборонити проліт над ЄС білоруським авіакомпаніям й заборонити доступ до аеропортів у ЄС рейсам, якими оперують ці авіакомпанії".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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Глава компанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту літака були "співробітники КДБ" і назвав інцидент "державним викраденням літака, державним піратством".

Влада Білорусі заявили, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що отримала електронною поштою повідомлення про бомбу на борту лайнера, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком ірландської компанії Ryanair.