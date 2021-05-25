Рекомендуємо турецьким колегам припинити підживлювати мілітаристські настрої Києва, - Лавров

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров знову вказав на розбіжності позицій Росії і Туреччини в питаннях Криму. При цьому він дорікнув Анкарі "в заохоченні українських ініціатив" і порівняв це з "посяганням на територіальну цілісність Росії".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Якщо говорити про українські справи, то на всіх рівнях наполегливо рекомендуємо турецьким колегам ретельно проаналізувати ситуацію і припинити підживлювати мілітаристські настрої Києва. Гранично чітко проводимо думку, що заохочення агресивних українських ініціатив щодо Криму рівносильно посяганню на територіальну цілісність Росії. Розраховуємо, що лінія Анкари буде скоригована з урахуванням нашого законного занепокоєння", – сказав Лавров.

Наприкінці минулого тижня спікерка МЗС Росії Марія Захарова заявила, що політикам у Туреччині варто "відмовитися від використання етнічного чинника як інструменту геополітичної гри".

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Туреччина поки не реагувала на всі ці висловлювання.