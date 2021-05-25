ЄС заморозив 3 млрд євро інвестиційної допомоги Білорусі доти, поки вона не стане демократичною, - фон дер Ляєн

Євросоюз вирішив заморозити інвестиційну допомогу для Білорусі на суму 3 млрд євро. Таке рішення прийняли доти, поки країна "не стане демократичною".

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми будемо тиснути на режим, поки він нарешті не стане поважати свободу ЗМІ, свободу преси і свободу думок", - заявила фон дер Ляєн перед зустріччю лідерів ЄС в Брюсселі.

У Twitter глава Єврокомісії повідомила: "У нас є економічний і інвестиційний пакет на 3 мільярди євро, однак він залишиться замороженим доти, поки Білорусь не стане демократичною".

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".

Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.