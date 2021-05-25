США і РФ провели консультації з питань безпеки перед зустріччю Байдена та Путіна

Радник з питань нацбезпеки Білого дому Джейк Салліван і секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев провели консультації з питань двосторонніх відносин у контексті запланованої зустрічі президентів двох країн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зустріч стала логічним продовженням нещодавніх дискусій, проведених у Рейк'явіку між державним секретарем Блінкеном та міністром закордонних справ Лавровим. Дискусія стала важливим кроком у підготовці до запланованого саміту, дата й місце проведення якого будуть оголошені пізніше", - наголошується в офіційному повідомленні Білого дому.

У Білому домі назвали дискусії - попри значні розбіжності - конструктивними, що дозволило сторонам "краще зрозуміти позиції". Вказується, що обговорення стосувалося "широкого кола питань, що входять до взаємних інтересів, з високим пріоритетом до тематики стратегічної стабільності".

У Вашингтоні висловили впевненість, що з РФ можна досягти взаємоприйнятних рішень у низці сфер. Крім того, зазначається, що нормалізація американсько-російських відносин відповідає інтересам обох країн та сприятиме глобальній передбачуваності й стабільності.

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Як заявила речниця Білого Дому Джен Псакі, Салліван і Патрушев обговорили інцидент із примусовою посадкою пасажирського літака в Мінську з метою арешту опозиційного журналіста Романа Протасевича.