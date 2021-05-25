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Зеленський обговорив зі співголовою німецької партії зелених Габеком ситуацію на Донбасі та "Північний потік-2"

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі співголовою німецької партії "Союз 90/Зелені" Робертом Габеком.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський обговорив зі співголовою німецької партії зелених Габеком ситуацію на Донбасі та Північний потік-2 01

"Учасники зустрічі наголосили на неприпустимості агресивних дій Росії, які становлять небезпеку для миру й стабільності у Європі, зокрема таких, як нещодавнє нарощення угруповання російських військ на кордонах України", - йдеться в повідомленні.

Зеленський також поінформував представників Німеччини про безпекову ситуацію на Донбасі та повідомив про ризики від скупчення російських військ на українському кордоні. Він також розповів про кроки, які здійснює Україна для досягнення миру.

Президент України привітав рішення Габека здійснити поїздку на лінію розмежування на сході України.

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"Високо ціную це ваше рішення. Ви зможете на власні очі побачити реальну картину російської агресії проти України. Сподіваюся, побачене вами на Донбасі сприятиме посиленню позиції вашої політичної сили на підтримку України", – заявив глава держави.

Зеленський і Габек також обговорили питання європейської інтеграції України: "Президент, зокрема, відзначив важливість надання Німеччиною політичного сигналу щодо європейської перспективи Української держави", - наголошують в ОП.

Співрозмовники також обговорили ризики, які може спричинити реалізація проєкту "Північний потік-2".

Також читайте: США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung

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Топ коментарі

  • Welt Schmerz
    Зелений поспілкувався із зеленими, ліл )))0))0)))
  • Дымон Олбански
    "ко мне в гости приехал Гога из Абхазии,посидели,*********,на друг друга слазили."
    шутки - шутками, а если зеленые не успеют - то пенсам жопа ) или жопппа (
    кто там наполнять бюджет будет? каким ******? оно, вроде, и стимулирующее, но не сейча же. ну да ладно, справимся.разгоним еще раз набсоветы нафтогазов.
  • alexandr shamov
    повез бы его в Кривой Рог, посмотреть рыжего цвета округу.
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