"Ганебні нападки": Байден відреагував на затримання Протасевича і підтримав санкції ЄС проти Білорусі

Президент США Джо Байден назвав "прямою образою міжнародних норм" ситуацію з літаком Ryanair у Білорусі і доручив розробити заходи притягнення до відповідальності винних.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це повідомляє Білий дім.

"Я долучаюся до численних закликів провести міжнародне розслідування, щоб встановити всі обставини цієї справи. Я вітаю новину про те, що Європейський Союз закликав до цілеспрямованих економічних санкцій та інших заходів і попросив мою команду розробити відповідні варіанти притягнення винних до відповідальності в тісній координації з Європейським Союзом, іншими союзниками і партнерами, а також міжнародними організаціями", - цитує Білий дім заяву Байдена.

Байден назвав арешт Протасевича "ганебними нападками як на політичне інакомислення, так і на свободу преси".

"Сполучені Штати приєднуються до країн по всьому світу в закликах до його звільнення, а також до звільнення сотень політичних в'язнів, які несправедливо утримуються під вартою режимом Лукашенка", - заявив президент США.

"Протягом кількох місяців білоруський народ домагався того, щоб його голос був почутий, вимагаючи демократії, поваги прав людини і збереження основних свобод. Я вітаю мужність і рішучість білорусів, які борються за основні права, зокрема журналістів, таких як Роман Протасевич, і лідерів опозиції, таких як Світлана Тіхановська та її чоловік Сергій Тіхановський. США і надалі підтримуватимуть народ Білорусі в його боротьбі", - додав Байден.

Раніше Європейська рада закликала європейських перевізників уникати перельотів через Білорусь, а також заявила, що очікує від Міжнародної організації цивільної авіації термінового розслідування події в Мінську як неприпустимого інциденту. Лідери країн ЄС виступили за запровадження нових санкцій проти Білорусі у зв'язку з інцидентом з посадкою літака Ryanair у Мінську.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.