Салліван на зустрічі з Тіхановською заявив, що США і ЄС "притягнуть режим Лукашенка до відповідальності"

США разом з партнерами мають намір притягнути до відповідальності "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Як повідомляє Білий дім, під час розмови з колишнім кандидатом у президенти Білорусі Світланою Тіхановською "Салліван ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати в координації з ЄС та іншими союзниками і партнерами притягатимуть режим Лукашенка до відповідальності".

Радник американського президента засудив інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair і затримання засновника інформаційного порталу Nexta Романа Протасевича. Він заявив, що Сполучені Штати вимагають його негайного звільнення, як і інших політв'язнів у Білорусі.

У повідомленні йдеться, що "Салліван заявив про рішучу підтримку Сполученими Штатами вимог білоруського народу щодо демократії, прав людини і основних свобод", а також наголосив на необхідності "проведення (в Білорусі. - Ред.) вільних і справедливих виборів під наглядом ОБСЄ для врегулювання нинішньої кризи".

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.