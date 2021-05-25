Салліван на зустрічі з Тіхановською заявив, що США і ЄС "притягнуть режим Лукашенка до відповідальності"
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
Як повідомляє Білий дім, під час розмови з колишнім кандидатом у президенти Білорусі Світланою Тіхановською "Салліван ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати в координації з ЄС та іншими союзниками і партнерами притягатимуть режим Лукашенка до відповідальності".
Радник американського президента засудив інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair і затримання засновника інформаційного порталу Nexta Романа Протасевича. Він заявив, що Сполучені Штати вимагають його негайного звільнення, як і інших політв'язнів у Білорусі.
У повідомленні йдеться, що "Салліван заявив про рішучу підтримку Сполученими Штатами вимог білоруського народу щодо демократії, прав людини і основних свобод", а також наголосив на необхідності "проведення (в Білорусі. - Ред.) вільних і справедливих виборів під наглядом ОБСЄ для врегулювання нинішньої кризи".
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.