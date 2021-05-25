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В Україні за добу від COVID-19 померли 249 осіб, зафіксовано 2608 нових випадків зараження, 17 504 людини одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 249 осіб, зафіксовано 2608 нових випадків зараження, 17 504 людини одужали
2608 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 травня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"25 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2608 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 8129 дітей та 76 медпрацівників.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 249 осіб, зафіксовано 2608 нових випадків зараження, 17 504 людини одужали 01 госпіталізовано – 854 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 249 осіб, зафіксовано 2608 нових випадків зараження, 17 504 людини одужали 01 летальних випадків – 249;

В Україні за добу від COVID-19 померли 249 осіб, зафіксовано 2608 нових випадків зараження, 17 504 людини одужали 01 одужало – 17 504 особи;

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За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 249 осіб, зафіксовано 2608 нових випадків зараження, 17 504 людини одужали 04 методом ПЛР – 23 440 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 249 осіб, зафіксовано 2608 нових випадків зараження, 17 504 людини одужали 04 методом ІФА – 12 650 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 249 осіб, зафіксовано 2608 нових випадків зараження, 17 504 людини одужали 04 експрес-тестами – 16 189 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 249 осіб, зафіксовано 2608 нових випадків зараження, 17 504 людини одужали 07 захворіло – 2 186 463 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 249 осіб, зафіксовано 2608 нових випадків зараження, 17 504 людини одужали 07 одужало – 1 975 064 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 249 осіб, зафіксовано 2608 нових випадків зараження, 17 504 людини одужали 07 летальних випадків – 49 685;

В Україні за добу від COVID-19 померли 249 осіб, зафіксовано 2608 нових випадків зараження, 17 504 людини одужали 07 проведено ПЛР-тестувань – 10 045 897.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 249 осіб, зафіксовано 2608 нових випадків зараження, 17 504 людини одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 249 осіб, зафіксовано 2608 нових випадків зараження, 17 504 людини одужали 12

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  • Підлога Маккартні
    Я знаю как победить корона вирус: нужно объявить все дни недели выходными и тогда мы выиграем!
  • 5 копійок
    Це перемога?
  • Bodalux
    В українського ковіду бувають і вихідні дні, і свята)
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