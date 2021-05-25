В Україні за добу від COVID-19 померли 249 осіб, зафіксовано 2608 нових випадків зараження, 17 504 людини одужали
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2608 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 травня 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"25 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2608 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 8129 дітей та 76 медпрацівників.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 854 особи;
летальних випадків – 249;
одужало – 17 504 особи;
За добу протестовано:
методом ПЛР – 23 440 осіб,
методом ІФА – 12 650 осіб,
експрес-тестами – 16 189 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 186 463 особи;
одужало – 1 975 064 особи;
летальних випадків – 49 685;
проведено ПЛР-тестувань – 10 045 897.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях", - розповіли в МОЗ.