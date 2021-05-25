Спецмісія ОБСЄ за вихідні зафіксувала 836 порушень "тиші" на Донбасі, від початку перемир'я - понад 31 тис.

На вихідних ситуація на Донбасі залишалася напруженою. Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 601 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та 235 - на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в щоденному звіті №118/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговоб місією ОБСЄ в Україні 24 травня.

У Донецькій області в період із вечора 21 до вечора 23 травня СММ зафіксувала 601 порушення режиму припинення вогню, зокрема 323 вибухи (3 розриви боєприпасів, 29 вибухів у повітрі, 76 вибухів від вихідного вогню та 215 - невизначеного походження). Більшість цих порушень сталася на південний захід та північний захід від н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька), на південний схід від н. п. Донецьк (непідконтрольний урядові), а також на північний схід та південний-схід від н. п. Гранітне (підконтрольний урядові, 60 км на південь від Донецька). За попередній звітний період зафіксовано 197 порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області в період із вечора 21 до вечора 23 травня Місія зафіксувала 235 порушень режиму припинення вогню, зокрема 154 вибухи (2 розриви боєприпасів і 152 вибухи невизначеного походження). Більшість цих порушень сталася на захід від н. п. Кадіївка (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська) та поблизу ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська). За попередній звітний період зафіксовано 337 порушень режиму припинення вогню.

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Зазначається, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала щонайменше 31 076 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 10 065 вибухів, 4877 невизначених боєприпасів у польоті, 227 спалахів дульного полум’я, 107 освітлювальних ракет, а також щонайменше 15 800 черг і пострілів).