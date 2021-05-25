Відповідь ЄС на затримання Протасевича має бути рішучою, негайною та єдиною, - глава Європарламенту Сассолі

Глава Європейського парламенту Давид Сассолі, виступаючи на саміті ЄС у понеділок у Брюсселі, заявив європейським лідерам про необхідність рішучої і єдиної відповіді Євросоюзу на інцидент з літаком Ryanair у Білорусі.

"Події, пов'язані з примусовою посадкою в Мінську рейсу Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, безпрецедентно серйозні. Режим президента Лукашенка позбавив волі Романа Протасевича і його супутницю. Ми вимагаємо їхнього негайного і беззастережного звільнення і надання їм можливості покинути країну", - сказав глава Європарламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, "міжнародне розслідування, безсумнівно, необхідне для перевірки того, чи була загроза повітряному транспорту і безпеці пасажирів з боку суверенної держави і чи мало місце порушення Чиказької конвенції".

"Наша відповідь має бути рішучою, негайною і єдиною. Європейський Союз повинен діяти без вагань і покарати винних. Сьогодні ви несете величезну відповідальність за те, щоб показати, що союз - не паперовий тигр", - наголосив Сассолі.

Він також зазначив, що накладені нещодавно на нього і на заступника голови Єврокомісії Віру Юрову російські санкції були спрямовані не тільки проти них, але і проти інститутів ЄС, які вони представляють, і це тільки спонукає не зупинятися, а продовжувати вимагати, щоб Росія звільнила опозиціонера Олексія Навального.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.