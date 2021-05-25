Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 167,9 млн, жертв уже понад 3,4 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 25 травня у світі зареєстрували 442 879 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8882 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 167 991 786 випадків інфікування, з них 442 879 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 487 135 осіб, з них 8882 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 149,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Туреччина.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 39-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту, за летальними випадками - 15-ту і 3-тю позицію відповідно.