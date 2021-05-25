Французька Air France і фінська Finnair призупинили польоти над Білоруссю

Французька Air France і фінська Finnair оголосили про припинення польотів у повітряному просторі Білорусі. Рішення було ухвалено після того, як 23 травня в Мінську примусово посадили літак Ryanair з ексголовним редактором Telegram-каналу Nexta Романом Протасевичем на борту, якого затримали одразу ж після посадки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на КоммерсантЪ.

"Ми не будемо використовувати повітряний простір Білорусі до подальшого повідомлення", - йдеться в повідомленні Finnair у Twitter.

Air France заявила, що призупиняє польоти своїх літаків над Білоруссю після відповідної рекомендації Євросоюзу, передає AFP.

"У тих, хто перебуває на маршруті, польотний план буде змінений", - цитує повідомлення компанії Le Figaro.

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Як повідомив державний секретар транспорту Жан-Батист Джеббарі у Франції також призупинено дію дозволу на польоти білоруської авіакомпанії "Білавіа". Він сказав, що також звернувся до французьких авіакомпаній з проханням припинити польоти в білоруському повітряному просторі.

"З метою безпеки я попросив авіакомпанії, що працюють у Франції, уникати повітряного простору Білорусі до подальшого повідомлення. Я також призупинив дозвіл "Білавіа"", - написав пан Джеббарі в Twitter.

Польоти над Білоруссю також зупинили німецька Lufthansa, польська Lot, скандинавська SAS, нідерландський KLM, угорський лоукостер Wizzair, латвійська AirBaltic, британські авіакомпанії. Велика Британія наказала своїм авіакомпаніям не літати над Білоруссю.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".

Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.