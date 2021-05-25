Усі регіони України перейшли в "жовту" зону карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Усі регіони в Україні перебувають у "жовтій" зоні карантину. Показники в Києві, Закарпатській, Полтавській та Хмельницькій областях відповідають показникам "зеленої" зони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
Так, у раніше "помаранчевій" Донецькій області показник відсотка від епідпорогу прийшов у норму (94,4% за норми не вище 100%) і регіон перейшов до помаранчевої зони.
Крім того, показники в Києві, Закарпатській, Полтавській і Хмельницькій областях дозволяють цим регіонам перейти в "зелену" зону карантину.