Чоловіка, який здійснював сексуальне насильство в жіночих вбиральнях столичного ТЦ, засуджено до 3 років позбавлення волі, - прокуратура

До 3 років позбавлення волі засуджено мешканця Полтави, який здійснював сексуальне насильство в жіночих вбиральнях столичного торгового центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Інциденти сталися 3 і 31 березня 2019 року в жіночих вбиральнях торгового супермаркету на Оболоні.

Чоловік у медичній масці вривався у кабінку до жінок, заздалегідь відкривши її ззовні, та за допомогою фізичного насильства вчиняв насильницькі дії сексуального характеру.

У червні 2019 року за результатом досудового розслідування обвинувальний акт щодо зазначеної особи був скерований до Оболонського районного суду міста Києва.

Судовий розгляд проводився у закритому судовому засіданні з метою запобігання розголошення подробиць вчинених діянь.

Обвинувачений свою вину у пред’явленому обвинуваченні не визнав, кілька разів міняв тактику свого захисту. Після дослідження доказів чоловік вже не оспорював своєї присутності у місцях подій, однак повідомив суду, що вчиняв вказані дії жартома, тобто вчинення насильницьких дій сексуального характеру не визнав.

Прокуратура довела вину обвинуваченого, докази визнано належними та допустимими.

Вироком Оболонського районного суду міста Києва від 24.05.2021 чоловіка визнано винним у кримінальних злочинах, передбачених ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 КК України. Йому було призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки.

Також судом задоволено цивільні позови потерпілих про відшкодування завданої моральної шкоди на суму 30 тис. грн кожній.

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