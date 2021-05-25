Батько Протасевича про відео з "визнанням" сина: Це не його слова, не його інтонація ... Гадаю, його змусили говорити це

Батько схопленого спецслужбами режиму Олександра Лукашенка опозиціонера-блогера Романа Протасевича впевнений, що сина змусили визнати "провину" на відео, розміщеному вчора в мережі. Дмитро Протасевич, сім'я якого після початку репресій у 2020-му попросила притулку в Польщі, вважає, що Романа били.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише Reuters.

"Найімовірніше, у нього зламаний ніс, тому що його форма змінилася і на ньому багато пудри. Вся ліва сторона обличчя напудрена", - сказав Протасевич-старший в інтерв'ю з Вроцлава, де зараз проживає з дружиною.

За словами батька, Романа змусили озвучити те, що він сказав на відео: "Це не його слова, не його інтонація. Він дуже замкнутий (на відео). Видно, як нервує".

"І це не його пачка сигарет на столі - він такі не курить. Тож, гадаю, його змусили (вимовити це). <...> І мій син не може зізнатися в створенні масових заворушень, тому що він просто не робив нічого такого. Ймовірно, він пішов на угоду зі слідством", - сказав Дмитро Протасевич.

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Думка батька така, що режим вирішив "помститися, щоб показати іншим: дивіться, що ми можемо зробити".

"Те, що відбувається, це повне безумство", - сказав він.

Протасевич-старший додав, що здивований ставленням ЄС до долі однієї людини: "Це те, що втрачено в Білорусі".

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.