Федоров про плани щодо відмови від прописки: Ми ж не в СРСР живемо, нам не потрібно контролювати

В Україні необхідно лібералізувати інститут прописки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".

"Прописка - це біль наш найбільший. Це найбільш популярна послуга в нашій країні. У нас кожен третій українець проживає не за місцем реєстрації, а мільйон взагалі не має реєстрації", - зазначив міністр.

Федоров підкреслив, що в XXI столітті люди багато мігрують, це нормально.

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"Ми ж не в Радянському Союзі живемо, нам не потрібно контролювати. Потрібно лібералізувати максимально інститут прописки. Ми зареєстрували законопроєкт, ми боремося, щоб відв'язати від усього місце реєстрації. Але я не розумію, навіщо багато послуг, пенсію наприклад отримувати, навіщо прив'язка до місця реєстрації. Немає логіки. Отримання паспорта - навіщо місце реєстрації? Ну в чому різниця, де я здам біометрію", - додав він.

У вересні 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає введення електронної реєстрації місця проживання.

У грудні 2020 року Кабінет Міністрів затвердив постанову про запуск експериментального проєкту про реєстрацію місця проживання та зняття з реєстрації онлайн.

Із 17 травня на порталі "Дія", а 18-го і в мобільному додатку послуга прописки онлайн заробила для жителів семи міст України: Харкова, Вінниці, Луцька, Рівного, Києва, Кривого Рогу і Маріуполя, розповів під час презентації нових послуг додатки "Дія" заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров.