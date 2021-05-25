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Федоров про плани щодо відмови від прописки: Ми ж не в СРСР живемо, нам не потрібно контролювати

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Федоров про плани щодо відмови від прописки: Ми ж не в СРСР живемо, нам не потрібно контролювати
В Україні необхідно лібералізувати інститут прописки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".

"Прописка - це біль наш найбільший. Це найбільш популярна послуга в нашій країні. У нас кожен третій українець проживає не за місцем реєстрації, а мільйон взагалі не має реєстрації", - зазначив міністр.

Федоров підкреслив, що в XXI столітті люди багато мігрують, це нормально.

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"Ми ж не в Радянському Союзі живемо, нам не потрібно контролювати. Потрібно лібералізувати максимально інститут прописки. Ми зареєстрували законопроєкт, ми боремося, щоб відв'язати від усього місце реєстрації. Але я не розумію, навіщо багато послуг, пенсію наприклад отримувати, навіщо прив'язка до місця реєстрації. Немає логіки. Отримання паспорта - навіщо місце реєстрації? Ну в чому різниця, де я здам біометрію", - додав він.

У вересні 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає введення електронної реєстрації місця проживання.

У грудні 2020 року Кабінет Міністрів затвердив постанову про запуск експериментального проєкту про реєстрацію місця проживання та зняття з реєстрації онлайн.

Із 17 травня на порталі "Дія", а 18-го і в мобільному додатку послуга прописки онлайн заробила для жителів семи міст України: Харкова, Вінниці, Луцька, Рівного, Києва, Кривого Рогу і Маріуполя, розповів під час презентації нових послуг додатки "Дія" заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Мой адрес ни дом и не улица, мой адрес саветскай саюз ? Федоров о планах по отказу от прописки: Мы же не в СССР живем, нам не нужно контролировать - Цензор.НЕТ 6081
  • VOLVO XC 70
    Федоров института прописки нет уже лет 15 если не больше а есть Закон о регистрации места проживания и свободе выбора места жительства прежде чем нести ахинею или писать почитали бы законодательство убогая власть зеленых придурков.. а как вы будете искать преступников свободные вы наши как будете искать водителя авто замешанного в ДТП должников по банковским кредитам алиментам решениям судов?? как будете искать место проживания и регистрации родителей потерявшегося ребенка как будете отстаивать права детей сирот на оставшуюся за ними квартиру дом?? мать анархия дебилы за границей при всей либеральности свободы передвижений без регистрации и определенного места жительства почтового адреса тебя просто будут все время держать у тюрьме... а как суд выбирает арест домашний по конкретному адресу так налоговая посылает на конкретный адрес почтовую ящику уведомления о налогах и сборах так ведется учет призывников и так далее и так далее... да тебе карту в банке просто так не выдадут.. вы по кино не судите мол в америках дают или водительские права или карту соцобеспечения все верно но под эти документы в системах дотянули все данные на человека анкетные адрес проживания смена пола и фамилии медицинские данные группа крови хронические болезни... судимости хронические болезни наличие родственников и даже доступ к к данным какой адвокат и нотариус у данного лица...
  • CRIME CHILD
    У всіх країнах ЄС є прописка. В переважній кількості країн адрес прописки вписується в ID карту - це аналог нашого внутрішнього паспорту.
    Без прописки іноді неможливо просто получити деякі інші документи. Україна хіба не йде у Європу ?
    До речі в 95% країн ЄС продаж сім-карт тільки з документами, які посвідчують особу. Так що контроль там на вищому рівні...
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