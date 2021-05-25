Засновник телеграм-каналу Nexta Путило розповів про погрози після затримання Протасевича: "Вас, може, в Білорусь не відвозитимуть, а відразу на місці прикінчать"

Засновник талеграм-каналу Nexta Степан Путило повідомив, що після затримання в Мінську колишнього головного редактора каналу Романа Протасевича редакція отримала "безліч погроз".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК".

"Безліч погроз про те, що ми наступні, що бійтеся, що вас, може, в Білорусь не відвозитимуть, а відразу на місці прикінчать, пристрелять, що офіс підірвуть тощо", - розповів він.

За словами Путила, редакція отримувала такі погрози і в серпні 2020 року, коли в Білорусі почалися масові акції протесту після президентських виборів, "але зараз ця хвиля повернулася".

"Тим не менш погрози надходять, і ми резонно побоюємося, як всі люди з інстинктом самозбереження, за свою безпеку", - зазначив засновник Nexta.

Путило додав, що редакція каналу "докладає всіх можливих зусиль, щоб мінімізувати ризики".

"У нас є поліція під офісом, у нас є екстрені номери, і про все підозріле ми відразу повідомляємо в поліцію Польщі. Тому ми почуваємося, в принципі, в безпеці і продовжуємо нашу справу, справу всього нашого життя", - підкреслив він.

За словами засновника Nexta, він обговорював з Протасевичем можливі загрози, зокрема те, "що все-таки не варто літати над Білоруссю".

"Навіть над дружніми Лукашенку країнами СНД це небезпечно, на жаль", - додав Путило.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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