Засновник телеграм-каналу Nexta Путило розповів про погрози після затримання Протасевича: "Вас, може, в Білорусь не відвозитимуть, а відразу на місці прикінчать"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК".
"Безліч погроз про те, що ми наступні, що бійтеся, що вас, може, в Білорусь не відвозитимуть, а відразу на місці прикінчать, пристрелять, що офіс підірвуть тощо", - розповів він.
За словами Путила, редакція отримувала такі погрози і в серпні 2020 року, коли в Білорусі почалися масові акції протесту після президентських виборів, "але зараз ця хвиля повернулася".
"Тим не менш погрози надходять, і ми резонно побоюємося, як всі люди з інстинктом самозбереження, за свою безпеку", - зазначив засновник Nexta.
Путило додав, що редакція каналу "докладає всіх можливих зусиль, щоб мінімізувати ризики".
"У нас є поліція під офісом, у нас є екстрені номери, і про все підозріле ми відразу повідомляємо в поліцію Польщі. Тому ми почуваємося, в принципі, в безпеці і продовжуємо нашу справу, справу всього нашого життя", - підкреслив він.
За словами засновника Nexta, він обговорював з Протасевичем можливі загрози, зокрема те, "що все-таки не варто літати над Білоруссю".
"Навіть над дружніми Лукашенку країнами СНД це небезпечно, на жаль", - додав Путило.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.