Справа "ВіЕйБі Банку": 6 чиновників НБУ і представник компанії-оцінювача повідомлені про підозру

24 травня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомило про підозру 6 чиновникам Національного банку України та представнику компанії-оцінювача, який сприяв отриманню бенефіціарним власником "ВіЕйБі Банку" стабілізаційного кредиту в розмірі 1,2 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Підкреслюється, що загальна кількість осіб, задіяних в організації схеми із заволодіння коштами, зросла до 17 осіб.

Коло підозрюваних поповнили:

- заступник начальника ГУ НБУ по м. Києву та Київській області;

- начальник одного з управлінь ГУ НБУ у м. Києві та Київській області;

- начальник одного з відділів ГУ НБУ у м. Києві та Київській області;

- директор юридичного департаменту Національного банку України;

- головний економіст відділу нагляду за діяльністю банків департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду НБУ;

- директор департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду НБУ;

- заступник директора ТОВ (компанії, що готувала рецензію на оцінку майна банку).

У НАБУ уточнили, що посади вказані на момент скоєння зазначеними особами злочину.

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Дії працівників банку кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Представнику суспільства повідомлено про підозру за ст.191 КК України.

Також нагадується, що в рамках досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2014 року ПАТ "ВіЕйБі Банк", віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Хоча "ВіЕйБі Банк" не подав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, погодилося на його пропозицію.

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, завищили майже у 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Знаючи про ці факти та відсутність усіх необхідних документів, службові особи НБУ надали 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту "ВіЕйБі Банк" на два роки, які "ВіЕйБі Банк" по завершенню цього терміну не повернув.

В листопаді 2019 року НАБУ і САП повідомили про підозру 10 особам, серед яких – перший заступник голови НБУ та бенефіціарний власник "ВіЕйБі Банку".