Ексглава правління "ПриватБанку" Дубілет є громадянином Ізраїлю і з 2017 року проживає в цій країні, - адвокат

Колишній голова правління "ПриватБанку" Олександр Дубілет має громадянство Ізраїлю.

Про це повідомив його адвокат Бойко, посилаючись на заяву підзахисного, яку той направив до Вищого антикорупційного суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.

"Він вчергове повідомив про своє місцезнаходження. Повідомив також про те, що протягом тривалого часу, а саме з 2017 року, проживає на території держави Ізраїлю. Крім того, останній повідомив, що є громадянином Ізраїлю, тобто на законних підставах проживає в цій країні", - сказав адвокат, пояснюючи неможливість очної участі Дубілета в судовому засіданні з обрання йому запобіжного заходу.

За його словами, у зв'язку з пандемією коронавірусу громадянам Ізраїлю зараз заборонено виїжджати в певні країни, середи яких і Україна.

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Як повідомлялося, 15 березня НАБУ оголосило підозру трьом колишнім посадовцям "Приватбанку" - ексголові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 мільярдів гривень.

За версією слідства, ексголова правління "Приватбанку"в останній день перед визнанням банку неплатоспроможним у грудні 2016 року спрямував до банківської установи, розташованої в одній з країн ЄС, листи з проханням погасити заборгованість двох великих агрокомпаній за раніше виданими акредитивами за рахунок коштів "Приватбанку", які зберігалися на кореспондентському рахунку в цьому банку.

У НАБУ вважають, що посадовці "Приватбанку" підробили банківські документи, внесли несанкціоновані зміни у баланс банку, у раніше створені електронні документи в електронній системі банку, аби потім приховати цей злочин.

Також наприкінці лютого цього року ексголові правління "Приватбанку" Дубілету, колишньому заступнику голови правління банку Володимиру Яценку і колишній очільниці одного з підрозділів банку повідомили про підозри у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.

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ВАКС обрав Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 52,2 млн грн, а колишній посадовиці "Приватбанку" - у вигляді застави в розмірі 2,744 млн грн.

Водночас слідству не вдалося з’ясувати місце перебування ексголови правління "Приватбанку" Дубілета.

"Приватбанк" був націоналізований у грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Портфель неробочих кредитів "Приватбанку", який пов'язують з попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінювався у 212,795 млрд грн.