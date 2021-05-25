Мені інкримінують поставку клістронів за $200 тис., хоча ЗСУ закуповували їх за ціною в $400 тис., - агент НАБУ Шевченко
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шевченко повідомив у Facebook.
За словами Шевченка, начальник Управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ Костянтин Невмержицький заявив на брифінгу, що агент НАБУ пропонував клістрони по $200 тис., і його націнка нібито була вищою за ринкову у 8 разів.
"У жовтні 2017 року Повітряні сили ЗСУ проводили закупівлю клістронів по ціні - увага - 11,75 млн грн, тобто по $400 тис. за один комплект! Скриншот додаю.
А мене звинувачують у тому, що я пропонував по $ 200 тис. - тобто удвічі дешевше", - підкреслив Шевченко.
Крім того, агент НАБУ розповів, що 23 липня 2020 року державний завод "Іскра" купив у іншого державного підприємства (завод "Генератор") 4 комплекти клістронів за 37 млн грн, тобто за ціною $340 тис. за один комплект - і ця цінова пропозиція на 70% вища за ту, яку інкримінують Шевченку.
"Чому ж тоді пан Невмержицький не проводив брифінги стосовно цих двох згаданих мною закупівель?.. Питання, звісно, риторичне", - підсумував Шевченко.
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ Шевченко розповів, що слідчий під час обшуку заявив, що в нього шукають клістрони - компоненти зенітно-ракетних комплексів С-300.