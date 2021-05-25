Мені інкримінують поставку клістронів за $200 тис., хоча ЗСУ закуповували їх за ціною в $400 тис., - агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Євген Шевченко розповів, що СБУ інкримінує йому, що він пропонував клістрони по $200 тис., з націнкою, нібито у 8 разів вищою за ринкову. Однак у ЗСУ проводили закупівлю клістронів за ціною в $400 тис.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шевченко повідомив у Facebook.

За словами Шевченка, начальник Управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ Костянтин Невмержицький заявив на брифінгу, що агент НАБУ пропонував клістрони по $200 тис., і його націнка нібито була вищою за ринкову у 8 разів.

"У жовтні 2017 року Повітряні сили ЗСУ проводили закупівлю клістронів по ціні - увага - 11,75 млн грн, тобто по $400 тис. за один комплект! Скриншот додаю.

А мене звинувачують у тому, що я пропонував по $ 200 тис. - тобто удвічі дешевше", - підкреслив Шевченко.

Крім того, агент НАБУ розповів, що 23 липня 2020 року державний завод "Іскра" купив у іншого державного підприємства (завод "Генератор") 4 комплекти клістронів за 37 млн грн, тобто за ціною $340 тис. за один комплект - і ця цінова пропозиція на 70% вища за ту, яку інкримінують Шевченку.





"Чому ж тоді пан Невмержицький не проводив брифінги стосовно цих двох згаданих мною закупівель?.. Питання, звісно, риторичне", - підсумував Шевченко.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ Шевченко розповів, що слідчий під час обшуку заявив, що в нього шукають клістрони - компоненти зенітно-ракетних комплексів С-300.

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