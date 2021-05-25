Заборона польотів "Білавіа": білоруська авіакомпанія скасувала рейси до Франції і Великої Британії до 30 жовтня

Білоруська авіакомпанія "Білавіа" скасовує рейси в Лондон і Париж до 30 жовтня через рішення Великої Британії і Франції, які заборонили перевізникові польоти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

"У зв'язку з рішенням урядів Великої Британії та Франції про заборону виконання рейсів "Білавіа" в / з Великої Британії і Франції ми змушені скасувати польоти в Лондон і Париж з 25 травня по 30 жовтня 2021 року.

Ми засмучені ситуацією, що склалася, яку не в силах змінити. Приносимо свої вибачення пасажирам", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що пасажири можуть повернути повну вартість квитків без штрафів або змінити дату вильоту впродовж строку дії авіаквитка. Для цього їм необхідно звернутися за місцем купівлі авіаквитків.

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Напередодні спочатку Лондон, а потім Париж ухвалили рішення про призупинення ліцензії "Білавіа" на польоти.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".

Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.