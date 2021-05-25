"Чергова демонстрація політики залякування", - Джапарова про намір кримських маріонеток посадити Чубарова на 9 років

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова назвала "політикою залякування" вимогу російського обвинувачення в Криму засудити до дев'яти років позбавлення волі голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, якого судять на окупованому півострові заочно.

Про це вона написала у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Чергова демонстрація політики залякування та тиску на корінний народ Криму. Російські окупанти, які проводять заочне "судилище" над Головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим за опір окупації Росією Криму, хочуть дати йому 9 років колонії", - написала Джапарова.

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Як повідомлялося, на засіданні так званого "Верховного суду Криму" у справі глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, якого на окупованому півострові "судять" заочно, 24 травня "обвинувачення" запросило 9 років позбавлення волі.

Окупанти звинувачують Чубарова в нібито "організації масових заворушень" 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту.