У Києві за добу рекордна кількість осіб, які подолали COVID-19, - 3264, захворіли 402 людини, померли - 12, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві зафіксовано 402 нові випадки захворювання на COVID-19 (всього 204 678).

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, захворіли: 228 жінок віком від 20 до 86 років, 157 чоловіків віком від 32 до 82 років, 7 дівчаток віком від 2 до 17 років і 10 хлопчиків віком від 9 місяців до 17 років.

Також за добу зафіксовано 12 летальних випадків від вірусу (всього 5035).

Госпіталізовано 63 пацієнти з підтвердженим COVID-19 та 103 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Водночас за добу 3264 особи подолали коронавірус (загалом 150 195).

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Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Солом'янський (103), Святошинський (88) та Голосіївський (49).

За даними сайту Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, показник у 3264 видужалих від COVID-19 за добу в Києві є максимальним за весь час пандемії. Колишній рекорд у 3001 видужалого було встановлено 20 травня.