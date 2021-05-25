Кулеба - співголові німецької партії "Союз90/Зелені": "Північний потік - 2" несе численні загрози не тільки Україні, але і Європі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі співголовою німецької партії "Союз90 / Зелені" Робертом Габеком протидію будівництву "Північного потоку- 2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

На думку українського міністра, завершення російського газопроводу несе загрозу не тільки Україні, але і всьому Євросоюзу.

"Найбільше нас непокоїть те, що Північний потік – 2 несе численні безпекові виклики. Немає жодних сумнівів у тому, що, у разі завершення будівництва, Росія буде використовувати цей проєкт як інструмент просування своїх геополітичних інтересів, у тому числі у контексті зусиль Нормандського формату та в Тристоронній контактній групі. І мова йде не лише про загрозу безпеці України, але й всієї Європи", - наголосив глава української дипломатії.

Він додав, що міжнародні партнери мають активізувати зусилля задля протидії завершенню будівництва Північного потоку – 2.

Підкреслюється також, що Габек висловив солідарність партії "Союз90 / Зелені" з Україною в цьому питанні.

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"Німецький політик заявив, що його політична сила усвідомлює ризики "Північного потоку - 2" для Німеччини і Європи в цілому і виступає проти його здійснення", - йдеться в повідомленні