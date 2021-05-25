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Кулеба - співголові німецької партії "Союз90/Зелені": "Північний потік - 2" несе численні загрози не тільки Україні, але і Європі

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Кулеба - співголові німецької партії "Союз90/Зелені": "Північний потік - 2" несе численні загрози не тільки Україні, але і Європі
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі співголовою німецької партії "Союз90 / Зелені" Робертом Габеком протидію будівництву "Північного потоку- 2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

На думку українського міністра, завершення російського газопроводу несе загрозу не тільки Україні, але і всьому Євросоюзу.

"Найбільше нас непокоїть те, що Північний потік – 2 несе численні безпекові виклики. Немає жодних сумнівів у тому, що, у разі завершення будівництва, Росія буде використовувати цей проєкт як інструмент просування своїх геополітичних інтересів, у тому числі у контексті зусиль Нормандського формату та в Тристоронній контактній групі. І мова йде не лише про загрозу безпеці України, але й всієї Європи", - наголосив глава української дипломатії.

Він додав, що міжнародні партнери мають активізувати зусилля задля протидії завершенню будівництва Північного потоку – 2.

Підкреслюється також, що Габек висловив солідарність партії "Союз90 / Зелені" з Україною в цьому питанні.

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"Німецький політик заявив, що його політична сила усвідомлює ризики "Північного потоку - 2" для Німеччини і Європи в цілому і виступає проти його здійснення", - йдеться в повідомленні

Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Убытки, угрозы. Бабушка Анжела на пенсии что делать будет? А достроит "СП-2" и будет в совете директоров в "Газпроме" у путлера. Чем она хуже (лучше) Шредера? Да и 7 лямов Евро на дороге не валяются
    Кулеба - сопредседателю немецкой партии "Союз90/Зеленые": "Северный поток - 2" несет многочисленные угрозы не только Украине, но и Европе - Цензор.НЕТ 6190
  • Bandera Rosa
    По утілізації України -- СП вже є... -- "Труба и Крышка", зветься.
  • Василь Пупко 258d64dc
    Україну не утилізують. Розривають на шматки.
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