Забруднена радіацією вода з ОРДЛО може потрапити в Азовське море, - Шмигаль
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час розмови зі Спеціальним посланником Президента США з питань клімату Джоном Керрі.
Глава уряду підкреслив, що на деяких об'єктах є ризик потрапляння забрудненої радіацією води в питні горизонти, і через річкову систему - в Азовське море.
"Для обстеження цієї ділянки необхідно направити експертів МАГАТЕ. Організація такої спостережної місії — це внесок у безпеку регіону. Адже на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розташовувалось майже 1200 джерел іонізуючого випромінювання", — зазначив Денис Шмигаль.
Також Шмигаль додав, що на східних територіях України є простір для створення нової економіки, заснованої на кліматичній нейтральності.
"Ця територія багата сировиною, там є кваліфіковані кадри. Там може бути створено кластер сучасних виробництв. В Уряді вже розробляють відповідну стратегію, метою якої є створення особливих стимулів для інвесторів", — підкреслив Прем’єр-міністр і додав, що участь США у цих проектах могла б стати прикладом для світу.