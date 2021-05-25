Забруднена радіацією вода з ОРДЛО може потрапити в Азовське море, - Шмигаль

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей вже закриті десятки вугільних шахт без дотримання екологічних процедур, що загрожує безпеці регіону.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час розмови зі Спеціальним посланником Президента США з питань клімату Джоном Керрі.

Глава уряду підкреслив, що на деяких об'єктах є ризик потрапляння забрудненої радіацією води в питні горизонти, і через річкову систему - в Азовське море.

"Для обстеження цієї ділянки необхідно направити експертів МАГАТЕ. Організація такої спостережної місії — це внесок у безпеку регіону. Адже на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розташовувалось майже 1200 джерел іонізуючого випромінювання", — зазначив Денис Шмигаль.

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Також Шмигаль додав, що на східних територіях України є простір для створення нової економіки, заснованої на кліматичній нейтральності.

"Ця територія багата сировиною, там є кваліфіковані кадри. Там може бути створено кластер сучасних виробництв. В Уряді вже розробляють відповідну стратегію, метою якої є створення особливих стимулів для інвесторів", — підкреслив Прем’єр-міністр і додав, що участь США у цих проектах могла б стати прикладом для світу.